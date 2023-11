Airbnb vreest effect geopolitieke conflicten op reislust

Het verhuurplatform voor vakantieadressen Airbnb kijkt met grotere zorgen naar de rest van het jaar. Het bedrijf vreest dat “geopolitieke conflicten” het sterke herstel van het internationale toerisme na de coronapandemie kunnen dwarsbomen.

Airbnb meldt dat de aantallen reizigers in de eerste weken van het vierde kwartaal sterker heen en weer bewegen. Naast oorlogen zou ook de afzwakkende economie daar de oorzaak van zijn. “We kijken nauwlettend naar macro-economische trends en geopolitieke conflicten die de vraag naar reizen kunnen raken”, schrijft het bedrijf bij zijn kwartaalcijfers.

Het internetbedrijf, dat geld verdient aan vaak particuliere verhuurders van vakantiewoningen, groeide in het derde kwartaal stevig door. Het aantal boekingen op Airbnb steeg met 14 procent, wat een sterkere toename is dan in het voorgaande kwartaal.

Het leverde het bedrijf een 18 procent hogere omzet op van 3,4 miljard dollar (3,2 miljard euro). Daarop boekte het bedrijf een voor eenmalige posten aangepaste winst voor belastingen, rentes en afschrijvingen van 1,8 miljard dollar. Dat is ruim een kwart meer dan een jaar eerder. De nettowinst viel met 4,4 miljard dollar ruim drieƫnhalf keer zo hoog uit als een jaar eerder, maar dat kwam vooral door een belastingmeevaller.

Airbnb concurreert met hotels, die door de steeds hogere kosten hun tarieven moeten verhogen. De gemiddelde prijs voor een overnachting in een eenpersoonskamer bij Airbnb steeg volgens het bedrijf 1 procent, na een correctie voor het effect van wisselkoersen. In Noord-Amerika daalden de prijzen zelfs, maar in Europa werd een Airbnb boeken wel duurder.