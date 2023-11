Bouwconcern Heijmans: markt nieuwbouwwoningen blijft lastig

De verkoop van nieuwbouwwoningen bij Heijmans was vorig kwartaal lager dan een jaar eerder en dat drukte op de omzet in de vastgoedtak, zegt het bouwconcern. Toch blijft het orderboek van Heijmans “op een sterk niveau” met een totale waarde van 2,6 miljard euro. De opbrengsten in de tak voor onder meer infrastructuur compenseren de lagere omzet voor nieuwbouwwoningen “ruimschoots”.

Vanwege de problemen op de markt voor nieuwbouwwoningen denkt Heijmans dit hele jaar minder te verdienen aan de bouw van nieuwe huizen dan het concern eerder had verwacht. In januari tot en met oktober zijn 1200 nieuwbouwwoningen verkocht die Heijmans heeft gebouwd, 8 procent minder dan in die maanden vorig jaar.

Nederland moet de komende jaren een flink aantal woningen bijbouwen om de krapte op de huizenmarkt op te lossen. Maar de verkoop en daarmee ook de bouw gaan soms moeizaam. Een bouwproject mag vaak namelijk alleen doorgaan als 70 procent van de woningen al zijn verkocht voordat de huizen af zijn. Nieuwbouwhuizen zijn vaak duurder dan bestaande koopwoningen en met de stijgende prijzen op de woningmarkt kijken sommige kopers liever naar een bestaande woning of stellen hun aankoop uit. Vorige maand meldde makelaarsvereniging NVM dat afgelopen kwartaal meer nieuwbouwwoningen uit het aanbod waren gehaald omdat de verkoop achterblijft. Daarnaast zorgt de stikstofproblematiek er voor dat het langer duurt voordat huizen van de grond komen.

Topman Ton Hillen zegt er zeker van te zijn dat Heijmans een belangrijke rol speelt bij het vinden van oplossingen voor de problemen waar Nederland mee te maken heeft. “Ik hoop dat we na de komende verkiezingen snel een daadkrachtig kabinet hebben, dat scherpe keuzes maakt over waar we kunnen wonen, waar economische groei plaatsvindt en waar landbouw en natuur een plek hebben.”