Facebook en Instagram moeten stoppen met persoonlijke reclames

Facebook en Instagram mogen in Nederland en de andere Europese landen geen advertenties meer laten zien die zijn gebaseerd op het internetgedrag van gebruikers. Die gepersonaliseerde advertenties zijn in strijd met de Europese privacyregels. Dat heeft de Europese organisatie van privacywaakhonden, de European Data Protection Board (EDPB), besloten.

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, is in Ierland gevestigd. De EDPB heeft de toezichthouder in dat land opdracht gegeven om binnen twee weken maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de sociale media zich aan het verbod houden.

Noorwegen had Meta in augustus een dwangsom opgelegd van een miljoen kroon per dag, omgerekend bijna 85.000 euro, voor het verzamelen van gegevens van Noorse gebruikers voor persoonlijke advertenties. Noorwegen heeft vervolgens een procedure in gang gezet voor het Europese verbod. Dat verzoek is aanvaard door de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens en de andere toezichthouders.

Facebook en Instagram verzamelen allerlei gegevens over hun gebruikers, zoals woonplaats, leeftijd, opleiding en hobby’s. Ook kijken de platforms naar wat voor berichten mensen kijken. Zo weten de sites haarscherp waar mensen in ge├»nteresseerd zijn. Ze kunnen heel gericht reclames laten zien en adverteerders hebben daar veel geld voor over. Maar Meta heeft “geen geldige juridische basis” om al die persoonlijke gegevens te verwerken, zeggen de toezichthouders.