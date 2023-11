Federal Reserve houdt rente in VS opnieuw onveranderd

De Amerikaanse Federal Reserve heeft zijn rentetarief onveranderd gelaten, net als vorige maand. Voorzitter Jerome Powell vindt de inflatie nog altijd te hoog, maar de centrale bank van de Verenigde Staten kijkt nu eerst welk effect de voorgaande renteverhogingen zullen hebben.

De Fed begon vorig jaar, kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, met het verhogen van de rentes om de inflatie in te tomen. Door lenen duurder te maken hopen centrale banken de vraag in de economie af te remmen, wat de prijsstijgingen moet beperken. Het Amerikaanse rentetarief ligt nu tussen de 5,25 en 5,50 procent, het hoogste niveau sinds 2001.

Beleidsmakers van de Fed verwachten dat de reeks renteverhogingen van afgelopen anderhalf jaar ook op de economie en arbeidsmarkt zullen drukken. Dat zou niet alleen maar komen door de beperktere leenmogelijkheden, maar door ook een krappere financiële situatie van bedrijven en huishoudens. Hoe sterk dit effect van de renteverhogingen zal zijn, blijft volgens hen onzeker.

Vooralsnog lijken de hogere rentes de Amerikaanse economie niet hard te raken. Zo steeg het bruto binnenlands product in het derde kwartaal veel harder dan in de voorgaande drie maanden, vooral doordat consumenten meer uitgaven. Woensdag bracht het statistiekbureau van het Amerikaanse ministerie van Arbeid cijfers over openstaande vacatures naar buiten die wijzen op een krappe arbeidsmarkt.

De Fed heeft de rente nu drie keer onveranderd gelaten dit jaar. Na het vorige rentebesluit, in september, gaf een meerderheid van de beleidsmakers wel aan nog minimaal een verhoging te verwachten in 2023. De sterke groei van de Amerikaanse economie zou daar een extra argument voor kunnen zijn. Maar Powell zei destijds ook dat de inflatie dichter bij de gewenste 2 procent zat, waar door de Fed voorzichtiger te werk kon gaan bij het duurder maken van leningen.