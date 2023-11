Federal Reserve houdt waarschijnlijk derde rentepauze

De Amerikaanse Federal Reserve zal waarschijnlijk later op woensdag opnieuw een rentepauze houden. Dat zou voor de derde keer zijn dit jaar. Vorige maand besloot de centrale bank al het rentetarief in de Verenigde Staten niet verder te verhogen in de strijd tegen de inflatie. In juni nam de Fed ook al een rentepauze. Die was echter van korte duur, want een maand later werd de rente voor de elfde keer verhoogd.

Door de renteverhogingen ligt het Amerikaanse rentetarief nu tussen een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2001. Door geld lenen duurder te maken, remt de Fed de vraag in de economie af en dat zou ervoor moeten zorgen dat de prijzen niet meer zo hard stijgen. De inflatie is inmiddels flink afgenomen, maar bleef in september steken op 3,7 procent.

Ook lijkt de grootste economie ter wereld de hogere leenkosten beter te doorstaan dan verwacht. Zo groeide de Amerikaanse economie in het derde kwartaal een stuk harder dan in de voorgaande drie maanden. Dat kwam vooral door de aanhoudende sterke uitgaven door Amerikaanse huishoudens. Het spaargeld van de Amerikanen begint echter langzaamaan op te raken en ook de hypotheekrentes zijn fors gestegen. Voor het huidige kwartaal houden economen dan ook rekening met een vertraging van de groei.

Fed-voorzitter Jerome Powell wees eerder deze maand tijdens een toespraak in New York ook op de toegenomen risico’s voor de economie door de oplopende geopolitieke spanningen in de wereld. Hoewel de economische gevolgen van de spanningen in het Midden-Oosten nog onduidelijk zijn, stelde Powell wel dat de Fed voorzichtig te werk zal gaan met zijn monetaire beleid. Volgens de centralebankpresident is de inflatie echter nog steeds te hoog en zou de Fed de rente later dit jaar nog verder kunnen gaan verhogen. In december houdt de Fed de laatste rentevergadering van dit jaar.