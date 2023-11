Google en Tinder-eigenaar sluiten deal over rechtszaak appwinkel

Het moederbedrijf van Google en de eigenaar van datingapps als Tinder en OkCupid hebben een deal gesloten waarmee een rechtszaak over het beleid van de appwinkel van Google niet meer doorgaat. Een federale rechtbank in San Francisco zou die zaak maandag behandelen. Advocaten van beide moederbedrijven laten nu weten alle aanklachten in te trekken.

Het bedrijf achter de datingapps, Match Group, klaagde Google-moeder Alphabet vorig jaar aan vanwege vermeend machtsmisbruik binnen zijn appwinkel. In die winkel, Google Play, zijn apps namelijk verplicht om betalingen te verwerken via het afrekensysteem van Google. Het internetconcern reageerde daarop door Match aan te klagen voor onder meer contractbreuk, door het uitlokken van een juridische strijd over het beleid van de appwinkel.

In de deal werd onder meer afgesproken dat het datingappbedrijf 40 miljoen dollar krijgt van Alphabet, zo’n 37,8 miljoen euro. Dat bedrag is bedoeld om kosten te compenseren. Match zei verder dat zijn apps gunstigere voorwaarden krijgen in de appwinkel.

De deal zorgt er volgens Google voor dat het concern gebruikers van beide diensten “een veilige, naadloze en hoogwaarde ervaring kan blijven bieden die mensen verwachten van apps in Google Play”.

Alphabet is echter niet verlost van rechtszaken over het beleid van Google Play. Epic Games heeft hierover namelijk ook een aanklacht ingediend. Die zaak begint donderdag. De ontwikkelaar van het bekende spel Fortnite heeft een soortgelijke zaak lopen tegen Apple over het beleid van de App Store.

In Nederland heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) boetes opgelegd aan Apple omdat het concern niet aan Europese en Nederlandse regels voldoet. Inmiddels houdt Apple zich volgens de toezichthouder wel aan de regels. Het techbedrijf staat nu namelijk verschillende betaalmethoden toe in Nederlandse datingapps. De ACM startte vorig jaar ook een onderzoek naar Google over mogelijk machtsmisbruik in de appwinkel.