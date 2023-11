Hoogleraar: politiek en overheid onderschatten woningtekort

De overheid onderschat hoe groot de vraag naar woningen de komende jaren zal toenemen. Ook politieke partijen gaan uit van te rooskleurige prognoses, waarschuwt Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen aan de TU Delft. Volgens Boelhouwer zal het woningtekort met de huidige aanpak de komende decennia niet worden opgelost.

Zowel politieke partijen als de overheid laten zich nog steeds leiden door voorspellingen over de bevolkingsgroei van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). “En die prognoses zaten er de afgelopen jaren steeds naast”, aldus Boelhouwer. Het CBS gaat nog steeds uit van de verwachting dat een groot deel van de nieuwkomers in Nederland, zoals arbeidsmigranten, buitenlandse studenten en asielzoekers, na verloop van tijd weer vertrekken. In de praktijk kiezen steeds meer mensen ervoor om hier te blijven.

De hoogleraar is sceptisch over de mogelijkheden om het aantal nieuwkomers terug te brengen, zoals veel politieke partijen willen. Zo streeft Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt, naar maximaal 50.000 studie-, kennis- en asielmigranten per jaar. Hoe de politieke partij dat wil bereiken, blijft onduidelijk, zegt Boelhouwer. “Er is vrij verkeer van personen binnen Europa. En we hebben veel van deze arbeidskrachten hard nodig.”

De hoogleraar zei dit tijdens de lancering van het platform nieuwbouw.nl, waarop woningzoekenden zich voortaan kunnen inschrijven voor nieuwbouwprojecten. Het nieuwe platform hoopt binnen afzienbare tijd alle nieuwbouwprojecten in Nederland in kaart te hebben gebracht, zei Philip Smits, topman van projectontwikkelaar Blauwhoed en tevens bestuurder van Nieuwbouw.nl. Woningzoekenden kunnen volgens hem op het platform hun wensen kenbaar maken, zodat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden.

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting, die de website nieuwbouw.nl met een symbolische druk op een rode knop opende, gaf toe dat er nog steeds sprake is van een ‘mismatch’ op de woningmarkt. Hij juicht de oprichting van het platform toe omdat kopers zo meer bij woningprojecten betrokken worden.

De Jonge was het met hoogleraar Boelhouwer eens dat de problemen op de woningmarkt zijn onderschat. “Door de lage rente zijn we in slaap gesukkeld. Nu de rente weer stijgt, worden veel woningen onbetaalbaar.”