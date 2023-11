Huizenzoekers kunnen landelijk naar nieuwbouw zoeken op platform

Woningzoekenden kunnen zich voortaan op een nieuw digitaal platform inschrijven voor nieuwbouwprojecten. Op de woensdag gelanceerde website nieuwbouw.nl is de meest actuele informatie van nieuwbouwwoningen te vinden die te koop of te huur worden aangeboden of binnenkort op de markt komen.

Het platform krijgt meteen een vliegende start, volgens Philip Smits, topman van projectontwikkelaar Blauwhoed en tevens bestuurder van de stichting nieuwbouw.nl. Op dit moment staan zo’n 300.000 woningzoekenden geregistreerd bij gemeentelijke websites. Zij zullen voortaan automatisch worden doorverwezen naar het nieuwe platform.

Het nieuwe consumentenplatform is een initiatief van een aantal grote projectontwikkelaars. Nagenoeg alle nieuwbouwprojecten zullen er voortaan te vinden zijn.

Woningzoekenden kiezen volgens projectontwikkelaars steeds vaker voor nieuwbouw, vooral vanwege de sterke stijging van de energieprijzen en het feit dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt gevonden. Het platform biedt daar uitgebreide informatie over. Maar nieuwbouw.nl moet volgens Smits ook een plek worden waar consumenten in contact kunnen komen met andere woningzoekenden en zich kunnen laten adviseren door makelaars, juristen, hypotheekadviseurs, architecten en interieurontwerpers.