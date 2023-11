Kantoorverhuurder WeWork keldert op afwachtend Wall Street

WeWork zag woensdag 50 procent aan beurswaarde verdampen op de aandelenmarkten in New York. Beleggers reageerden op een bericht van zakenkrant The Wall Street Journal dat het bedrijf van plan is om volgende week uitstel van betaling aan te vragen. De crisis bij de aanbieder van gedeelde werkruimtes, die ook actief is in Nederland, lijkt daarmee een nieuw dieptepunt te hebben bereikt.

Beleggers zijn verder in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de rente opnieuw onveranderd zal houden op het hoogste niveau sinds 2001. De aandacht gaat dan ook met name uit naar wat Fed-voorzitter Jerome Powell zal zeggen over de toekomstige rentestappen. Powell zei eerder deze maand dat de inflatie nog steeds te hoog is en dat de rente mogelijk later dit jaar nog een keer omhoog moet.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang vlak op 33.058 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4200 punten en techbeurs Nasdaq won 0,3 procent tot 12.889 punten.

ADP kwam ook met zijn maandelijkse banenrapport. Volgens de loonstrookverwerker kwamen er in oktober 113.000 nieuwe banen bij in de Amerikaanse private sector. Dat was minder dan verwacht.

AMD klom 2,6 procent. De chipmaker presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, maar de omzetprognose voor het huidige kwartaal viel tegen.

Kraft Heinz won 1,8 procent. De maker van ketchupmerk Heinz wist afgelopen kwartaal de lagere verkoopvolumes te compenseren met prijsverhogingen en schroefde zijn winstverwachting voor het hele jaar op.

Yum Brands daalde licht. De eigenaar van Taco Bell, Pizza Hut en KFC boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. De omzet viel echter tegen door een zwakke groei bij Pizza Hut.

Estée Lauder, dat ook met cijfers kwam, kelderde bijna 18 procent. Het cosmeticabedrijf presteerde naar eigen zeggen afgelopen kwartaal beter dan verwacht, maar verlaagde zijn verwachtingen voor het gehele jaar vanwege de aanhoudende zwakke verkopen in China en de onrust in het Midden-Oosten.

Meta Platforms steeg 0,8 procent. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram mag in Europa geen advertenties meer laten zien die zijn gebaseerd op het internetgedrag van gebruikers. Die gepersonaliseerde advertenties zijn volgens de Europese organisatie van privacywaakhonden in strijd met de privacyregels.