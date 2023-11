Krant: Douglas-eigenaar stelt beursgang Amsterdam uit

Investeringsfirma CVC stelt zijn plannen voor een beursgang in Amsterdam uit tot volgend jaar. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. De eigenaar van onder andere parfumerieketen Douglas en de voormalige theedivisie van Unilever zou de stemming op de markten te ongunstig vinden om nu naar de beurs te gaan.

Daarbij verwijzen ingewijden tegenover Financial Times naar tegenvallende kwartaalberichten van andere private-equityfondsen, zoals het beursgenoteerde EQT en Blackstone. Daarnaast zou de oorlog tussen Israël en Hamas voor meer onzekerheid zorgen en leven er zorgen over de staat van de bredere economie.

Eerdere mediaberichten repten van een beursgang van CVC in oktober. Het bedrijf heeft tot nu toe zelf geen commentaar gegeven over de plannen voor een beursnotering in Amsterdam. Volgens Financial Times schoof de Europese beleggingsfirma eerder ook al beursplannen op de lange baan, vanwege de Russische inval in Oekraïne.

CVC heeft beleggingen met een waarde van 161 miljard euro in beheer. Naast Douglas en het theemerk Lipton gaat het bijvoorbeeld ook om horlogemerk Breitling en minderheidsbelangen in de Spaanse voetbalcompetitie en de uitzendrechten voor Franse voetbalwedstrijden. Eerde dit jaar nam CVC ook de Nederlandse investeerder in telecom- en wegeninfrastructuur DIF Capital Partners over.