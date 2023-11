Minder nieuwe auto’s verkocht in oktober

Minder mensen kochten vorige maand een nieuwe auto dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal werden in oktober 28.362 nieuwe personenauto’s verkocht, 1,5 procent minder dan in 2022. Volgens brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging onderstrepen de cijfers dat het consumentenvertrouwen in Nederland laag is.

Ook de onzekerheid over de afbouw van subsidies voor elektrische auto’s na 2025 is een verklaring voor de afwachtende houding van consumenten, zeggen de organisaties. In totaal zijn er nog altijd bijna een kwart meer personenauto’s geregistreerd in 2023 dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het best verkopende automerk in oktober was het Zuid-Koreaanse Kia, goed voor een marktaandeel van 10,6 procent. Daarna volgen Volkswagen, Toyota, Skoda en Hyundai.

De Kia Picanto was het meest geregistreerde automodel afgelopen maand, daarvan werden er 1019 verkocht.