Ondernemers vrezen voor nog meer kosten en regels na verkiezingen

De overgrote meerderheid van de ondernemers in Nederland is zeer bezorgd over de stabiliteit en betrouwbaarheid van de huidige Nederlandse politiek. Dat concluderen de ondernemerskoepels VNO-NCW en MKB-Nederland na onderzoek.

Na de verkiezingen verwachten ondernemers vooral nog hogere kosten en meer eisen en regels. Dit terwijl nu al bijna een derde van de regels nauwelijks uitvoerbaar is voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Bijna alle ondernemers (92 procent) ervaren momenteel knelpunten. De grootste zijn gestegen kosten zoals voor energie, grondstoffen en rente (49 procent), de hoge loonkosten (41 procent), en regeldruk (33 procent).

“Ondernemers zijn van mening dat de hoeveelheid (complexe) regels ten koste gaat van het ondernemen, dat minder of niet werken te veel ‘beloond’ wordt in Nederland en dat er echt meer (betaalbare) woningen moeten komen”, stellen de organisaties.

Uit de peiling komt ook een grote ontevredenheid naar voren over het beleid van de huidige demissionaire coalitie van VVD, CDA, D66 en CU. “Ondernemers geven aan dat het ontbrak aan visie, beslissingen en langetermijndenken. Veel ondernemers vinden ├╝berhaupt dat de politiek onvoldoende oog heeft voor het ondernemerschap.”

In het onderzoek staat ook dat fors minder ondernemers op de VVD gaan stemmen, ten gunste van nieuwkomers als BBB en NSC van Pieter Omtzigt.