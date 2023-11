Opluchting op Wall Street na rentebesluit Federal Reserve

Beleggers op de aandelenbeurzen in New York hebben woensdag overwegend opgelucht gereageerd op het rentebesluit van de Federal Reserve. Die hield zoals verwacht het rentetarief onveranderd, ondanks de nog altijd te hoge inflatie. Voorzitter Jerome Powell zei dat de koepel van centrale banken eerst wil kijken welk effect de eerdere verhogingen hebben op de prijsstijgingen in de Verenigde Staten.

Uit de woorden van de Fed-preses maakten beleggers op Wall Street op dat de kans op nog een renteverhoging in 2023 kleiner is geworden. Daarop stegen de belangrijkste graadmeters voor de aandelenmarkten.

De S&P 500 steeg ruim 1 procent tot 4237,86 punten. De Dow-Jonesindex won 0,7 procent tot 33.274,58 punten en techbeurs Nasdaq eindigde 1,6 procent hoger op 13.061,47 punten

Naast het rentebesluit was er ook veel aandacht voor WeWork, een verhuurder van kantoorruimte die ooit gezien werd als veelbelovende vernieuwer van werkplekken. Zakenkrant The Wall Street Journal berichtte dat het bedrijf van plan is uitstel van betaling aan te vragen, waarna het aandeel ruim 46 procent minder waard werd.

Opnieuw kwamen veel grote Amerikaanse bedrijven met kwartaalcijfers. Cosmeticabedrijf Estée Lauder stelde daarbij duidelijk teleur en verloor 19 procent aan beurswaarde. Het bedrijf is somberder geworden over de prestaties in de resterende maanden van dit boekjaar, onder andere omdat de verkopen op de belangrijke Chinese markt tegenvallen.

AMD won bijna 10 procent na beter dan verwachte kwartaalresultaten. Kraft Heinz won 2,4 procent. De maker van ketchupmerk Heinz wist afgelopen kwartaal de lagere verkoopvolumes te compenseren met prijsverhogingen en schroefde zijn winstverwachting voor het hele jaar op.

Nieuwe tegenvallers voor Facebook-eigenaar Meta in de Europese Unie joegen beleggers weinig schrik aan. Het socialemediabedrijf mag van Europese privacytoezichthouders gebruikers niet langer bestoken met advertenties die zijn uitgekozen op basis van hun surfgedrag. Ondanks dat die gerichte reclames belangrijk zijn voor het verdienmodel van Meta, eindigde het aandeel 3,5 procent hoger.

De euro steeg zo’n 0,3 procent ten opzichte van de dollar tot 1,0569 dollar. De prijs voor een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 80,93 dollar. De prijs voor Brentolie steeg een fractie tot 85,05 dollar per vat.