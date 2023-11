Overname iDEAL rond, gaat op termijn verder als Wero

De overname van het Nederlandse betalingssysteem iDEAL door het European Payments Initiative (EPI) is een feit. Dat samenwerkingsverband van banken en betalingsinstellingen uit verschillende Europese landen wil iDEAL de basis maken van een nieuwe digitale portemonnee genaamd Wero, die op termijn ook iDEAL moet gaan vervangen.

iDEAL was tot nu toe in handen van de drie Nederlandse grote banken ING, Rabobank en ABN AMRO die de betaalmethode bij Currence hadden ondergebracht. Topman DaniĆ«l van Delft van Currence zei in april bij de aankondiging van de veranderingen al trots te zijn “dat het EPI iDEAL heeft gekozen als passend vertrekpunt”. Voor de overdracht van het systeem, waarmee betalingen in webwinkels direct van de eigen bankrekening kunnen worden gedaan, aan EPI moesten toen nog allemaal wettelijke goedkeuringsprocessen worden doorlopen. Dit is nu gebeurd.

Voorlopig verandert er niets en veel details laat EPI nog niet los. Wero zou de manier waarop mensen betalen volledig moeten “herdefiniĆ«ren”. De geleidelijke overgang van iDEAL naar Wero zal naar verwachting in 2025 beginnen. EPI benadrukt in een verklaring dat iDEAL nu gewoon beschikbaar blijft. Ondernemers en consumenten “mogen rekenen op volledige beschikbaarheid van de betaaldiensten”.