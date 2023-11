Red Bull-erfgenaam krijgt 582 miljoen euro aan dividenden

Mark Mateschitz, de erfgenaam van Red Bull, heeft in totaal 582 miljoen euro aan dividenden ontvangen. Het is zijn eerste uitbetaling sinds hij het belang in het Oostenrijkse energiedrankenbedrijf overnam van zijn vorig jaar overleden vader Dietrich Mateschitz.

Sinds vorig jaar heeft de 31-jarige Mark Mateschitz 49 procent van Red Bull in handen. Dat belang maakte hem in één klap rijk omdat Red Bull veel dividend uitkeert. Na de overname werd de Oostenrijker de rijkste millennial van Europa. De resterende aandelen Red Bull zijn in handen van de Thaise zakenfamilie Yoovidhya.

De uitgekeerde dividenden zijn wel de laagste in drie jaar. De gestegen kosten voor productie en marketing zorgden vorig jaar namelijk voor een lagere winst. De omzet steeg wel met een kwart, naar bijna 9,7 miljard euro. Red Bull verkocht 11,6 miljard blikjes energiedrank in 2022. In Nederland is Red Bull naast zijn energiedranken ook bekend als sponsor van het Formule 1- team van Max Verstappen.