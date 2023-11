Schiphol verhoogt havengelden volgend jaar extra

Schiphol verhoogt haar havengelden volgend jaar extra. In plaats van de eerder verwachte verhoging van 12 procent wordt het voor luchtvaartmaatschappijen 14,8 procent duurder om gebruik te mogen maken van de luchthaven. Dit doet de luchthaven door gemiste inkomsten vorig jaar als gevolg van minder vliegverkeer.

“Wij hebben luchtvaartmaatschappijen op de hoogte gebracht en snappen goed dat zij hier niet blij mee zijn”, zegt financieel topman Robert Carsouw van Schiphol. “Tegelijkertijd is het nodig voor de kwaliteit en voor de financiĆ«le positie van Schiphol.”

Volgens de topman is dit ook hoe de wet- en regelgeving werkt. De totstandkoming van de hoogte van de havengelden op Schiphol is strikt gereguleerd via wet- en regelgeving, aldus de luchthaven. “In goede jaren mogen we geen winst maken op de havengelden en in slechte jaren kunnen we ons dus geen verliezen permitteren”, zegt Carsouw.

Vorig jaar werd er minder gevlogen, omdat er aan het begin van 2022 nog reisrestricties golden door corona. Luchtvaartmaatschappijen vlogen ook minder dan vooraf ingeboekt.

Ook door de personeelstekorten bij de beveiliging kon er minder worden gevlogen, maar het geschatte aandeel daarvan heeft Schiphol naar eigen zeggen buiten de verrekening gelaten. De inflatie is geen onderdeel van de verrekening. “Gecorrigeerd voor inflatie en verrekeningen laat de tariefontwikkeling sinds 2014 feitelijk een dalende trend zien”, stelt de luchthaven.

Voorzitter Marnix Fruitema van de branchevereniging van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen BARIN zegt dat een verhoging van de havengelden op Schiphol bijdraagt aan het duurder worden van vliegtickets in het algemeen. “De tickets worden duurder door alles wat er op ons afkomt”, zegt Fruitema.

De voorzitter is teleurgesteld over de verhoging van de haventarieven op Schiphol. Twee jaar geleden kondigde Schiphol aan tot eind maart 2025 de havengelden in drie stappen met 37 procent te verhogen om de klappen van de coronapandemie op te vangen. “De inkt is nog niet droog of voor het laatste jaar wordt gezegd dat 12 procent toch 14,8 procent wordt en dat kan dus gewoon als je je keurig aan de letter van de wet houdt. Dit systeem pakt in het voordeel uit van de monopolist Schiphol en daar moet eens serieus naar gekeken worden”, aldus Fruitema.