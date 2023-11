Toyota verhoogt winstverwachting dankzij goedkopere yen

De Japanse autoproducent Toyota heeft zijn winstverwachting voor het huidige boekjaar verhoogd. De verhoging volgt op een verdubbeling van de nettowinst in de eerste zes maanden van het boekjaar dat loopt tot eind maart 2024.

De grootste autofabrikant ter wereld, gemeten naar omzet, verklaarde dat een zwakkere yen en maatregelen om kosten te besparen en de winstgevendheid te verbeteren, ervoor hebben gezorgd dat het bedrijf nu een jaarwinst verwacht van 3,95 biljoen yen (zo’n 25 miljard euro). Eerder ging Toyota uit van een jaarwinst van bijna 2,6 biljoen yen.

In de zes maanden tot en met september zag Toyota de nettowinst ruimschoots verdubbelen tot 2,6 biljoen yen op een omzet van 22 biljoen yen, wat bijna een kwart meer was dan in het voorgaande jaar. Toyota beleeft een bruisend jaar, dankzij de sterke vraag naar zijn voertuigen, vooral in Japan, Noord-Amerika en Europa.

De productie van het bedrijf heeft zich sterk hersteld ten opzichte van een jaar geleden, toen de autosector werd getroffen door ernstige tekorten aan halfgeleiders en andere onderdelen. Voorafgaand aan de resultaten zei Toyota al dat het in de eerste jaarhelft wereldwijd een record van 5,6 miljoen voertuigen heeft verkocht. De wereldwijde productie steeg met 10 procent tot een recordaantal van ruim 5,7 miljoen auto’s, inclusief dochterondernemingen Daihatsu Motor en Hino Motors.