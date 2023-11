Webwinkel Zalando pessimistischer door koopkrachtpijn bij klanten

Webwinkel Zalando is somberder geworden over de verkopen in de rest van het jaar. De Duitse onlineverkoper van kleding wijt dit onder andere aan de gedaalde koopkracht van veel Europeanen, die het afgelopen jaar meer kwijt waren aan energie en boodschappen.

Daarnaast speelde het weer Zalando parten in het derde kwartaal. Het bleef eind september nog lang zonnig, waardoor herfstcollecties van modemerken minder snel aansloegen.

Klanten van Zalando kochten voor 2,4 procent minder aan kleding via het platform. Het gaat daarbij ook om de verkoopcijfers van winkeliers die het platform van Zalando gebruiken voor het online bereiken van klanten. De omzet van Zalando zelf daalde 3,2 procent.

Over de verkopen in heel 2023 is Zalando nu pessimistischer. Eerder rekende het bedrijf op 1 procent tot 7 procent groei. Nu verwacht Zalando maximaal 1 procent groei, maar houdt het internetbedrijf ook rekening met 2 procent krimp.