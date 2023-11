Wolters Kluwer onderaan in AEX, Heijmans stijgt na cijfers

Wolters Kluwer was woensdag de grootste daler in de AEX-index. De informatieleverancier zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar met slechts 2 procent stijgen. Dat kwam vooral door de zwakkere dollar in het derde kwartaal. Tegen constante wisselkoersen en zonder overnames nam de omzet met 5 procent toe. Topvrouw Nancy McKinstry sprak van een sterke groei op eigen kracht in alle vijf divisies van het bedrijf en bevestigde de verwachting voor dit jaar. Beleggers hadden echter op meer gehoopt en stuurden het aandeel dik 3 procent lager.

Heijmans steeg 2 procent. De bouwer verhoogde de winstverwachting voor het hele jaar. Dat komt vooral door het vrijvallen van een voorziening die het bedrijf had getroffen voor de kwestie rond de bouw van nieuwe Wintrack II-hoogspanningsmasten. Volgens topman Ton Hillen bleef de verkoop van nieuwbouwwoningen stabiel ten opzichte van het derde kwartaal van 2022, maar ligt deze vanwege lastige marktomstandigheden op een lager niveau dan eerdere jaren.

Beleggers wachten daarnaast op het rentebesluit van de Federal Reserve, dat na de slotbel op de Europese markten bekend wordt gemaakt. De Amerikaanse centrale bank zal waarschijnlijk opnieuw een rentepauze houden. Dat zou voor de derde keer zijn dit jaar. Fed-voorzitter Jerome Powell zei eerder deze maand wel dat de inflatie nog steeds te hoog is en dat de rente mogelijk later dit jaar nog een keer omhoog moet.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 719,01 punten. De MidKap klom ook 0,1 procent, tot 784,48 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,3 procent.

Chipbedrijf Besi was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,6 procent. Betaalbedrijf Adyen volgde met een plus van 1,4 procent. DSM-Firmenich verloor 1 procent. Het voedings- en gezondheidsbedrijf steeg dinsdag nog ruim 7 procent na een meevallend kwartaalrapport.

Ook Wereldhave kwam met cijfers. Het vastgoedbedrijf zag de huurinkomsten en het resultaat stijgen in de eerste negen maanden van het jaar en verhoogde zijn verwachting voor het hele boekjaar. Het aandeel won 0,8 procent.

In Kopenhagen kelderde ├śrsted 18 procent. Het Deense energiebedrijf schrijft miljarden af vanwege het stopzetten van twee grote Amerikaanse windenergieprojecten.

De euro noteerde op 1,0557 dollar, tegen 1,0559 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 81,50 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 85,58 dollar per vat.