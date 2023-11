Wolters Kluwer verliest op positief gestemd Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is met een winst geëindigd. Het merendeel van de bedrijven uit de AEX eindigde hoger. Informatieleverancier Wolters Kluwer zat bij de schaarse verliezers na de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

De AEX won 0,5 procent tot 722,23 punten. Daarbij waren technologiebedrijven als Besi, ASMI, Philips en Adyen de grootste winnaars met plussen tot 3,3 procent. De MidKap steeg 0,6 procent tot 788,23 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,8 procent.

Beleggers kijken uit naar het rentebesluit in de Verenigde Staten van de Federal Reserve. Daarbij neemt de hoop toe dat centralebankvoorzitter Jerome Powell zal laten doorschemeren dat de Fed klaar is met het verhogen van de rente in de strijd tegen hoge inflatie. Maar Powell zei onlangs wel dat de inflatie nog te hoog is. Hogere rentes zijn doorgaans nadelig voor de waarde van aandelen, omdat obligaties er aantrekkelijkere beleggingen door worden.

Wolters Kluwer eindigde onderaan in de hoofdgraadmeter met een verlies van 2,8 procent. Analisten van zakenbank Morgan Stanley wijzen erop dat de omzet het afgelopen kwartaal minder hard steeg dan in voorgaande periodes. Daar staat tegenover dat het bedrijf niet morrelde aan zijn verwachtingen over de marges dit jaar. Kenners van KBC verwachten dat het aandeel van Wolters Kluwer de komende tijd aan waarde kan winnen als de economische omstandigheden verbeteren.

Bouwbedrijf Heijmans sprak bij de eigen kwartaalresultaten van een “sterk orderboek” en won 0,9 procent. Opbrengsten van de tak voor infrastructuur maakten de gedaalde verkoop van nieuwbouwwoningen goed.

Ook Wereldhave kwam met cijfers. Het vastgoedbedrijf zag de huurinkomsten en het resultaat stijgen in de eerste negen maanden van het jaar en verhoogde zijn verwachting voor het hele boekjaar. Het aandeel won 2,2 procent.

In Kopenhagen kelderde Ørsted bijna 26 procent. Het Deense energiebedrijf schrijft miljarden af vanwege het stopzetten van twee grote Amerikaanse windenergieprojecten.

De euro noteerde op 1,0537 dollar, tegen 1,0559 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 81,84 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 85,99 dollar per vat.