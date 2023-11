Aedes: een op vijf mensen woont niet passend

Een op de vijf mensen woont niet in een woning die past bij het inkomen en levensfase. Dat staat in een onderzoek dat I&O Research deed in opdracht van de vereniging van woningcorporaties Aedes. Van de mensen die bij hun ouders wonen zegt bijna de helft niet naar wens te wonen.

Ook 29 procent van de mensen die jonger zijn dan 40 jaar en een kwart van de inwoners van stedelijke gebieden zijn ontevreden met hun woonsituatie. Een deel van hen is actief op zoek naar een andere woning en ondervindt daarbij veel problemen. Zo zijn veelgenoemde problemen dat er te weinig, te dure of geen passende woningen zijn.

Een klein deel van de mensen die niet passend zegt te wonen geeft aan niet op zoek te zijn naar een andere woning, omdat dat geen zin zou hebben. Mensen die niet passend wonen zijn vooral op zoek naar een sociale huurwoning (tot 808 euro per maand) of een koopwoning tot 400.000 euro.

Eigenaren van een koophuis geven het minst vaak aan dat ze hun woning niet passend vinden.

Volgens I&O Research is voor 70 procent van de Nederlanders het standpunt van een partij over wonen (zeer) belangrijk voor de keuze bij de komende verkiezingen.