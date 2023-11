AEX-fondsen ING en Shell centraal op Damrak na cijfers

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag uit naar de resultaten van de AEX-bedrijven ING en Shell. ING wist de kwartaalwinst ruimschoots te verdubbelen. Dat komt met name door de gestegen rentes, waardoor de bank hogere marges kan maken over bijvoorbeeld spaargeld. Ook gingen de provisie-inkomsten omhoog. Om geld naar de aandeelhouders te laten terugvloeien gaat de bank voor 2,5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

Olie- en gasproducent Shell zag de nettowinst in het derde kwartaal stijgen tot 7 miljard dollar, van 6,7 miljard dollar vorig jaar. Het bedrijf profiteerde onder meer van de hogere olieprijzen. Shell was eerder al met een voorlopige kwartaalupdate gekomen. Het bedrijf liet tevens weten voor 3,5 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen.

Beleggers in Europa verwerken daarnaast nog het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de rente ongewijzigd te laten. Voorzitter Jerome Powell vindt de inflatie nog wel altijd te hoog, maar de Amerikaanse centrale bank wil eerst de impact van de voorgaande renteverhogingen afwachten. Hoewel Powell de deur openlaat voor een verdere renteverhoging hopen beleggers dat de rente in de Verenigde Staten nu het piekniveau heeft bereikt. Daarop stegen de belangrijkste graadmeters in New York.

De AEX-index koerst ook af op een hogere opening en de andere Europese beurzen lijken eveneens met winsten te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten gingen donderdag overwegend omhoog. De Nikkei in Tokio sloot 1,1 procent hoger na de aankondiging van een economisch stimuleringspakket ter waarde van bijna 107 miljard euro door de Japanse regering.

BAM zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar dalen tot 4,5 miljard euro, van 4,9 miljard een jaar geleden. Ook de aangepaste winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen nam af. De bouwer heeft naar eigen zeggen goed gepresteerd in het derde kwartaal onder uitdagende marktomstandigheden. De kaspositie en orderportefeuille liggen volgens het bedrijf nog altijd op een hoog niveau.

Volgens Van Lanschot Kempen lagen de resultaten van de vermogensbeheerder in het derde kwartaal in lijn met de eerste twee kwartalen. Financieel directeur Jeroen Kroes merkte daarbij op dat de instroom van nieuw geld opnieuw sterk was.

De euro was 1,0599 dollar waard, tegen 1,0537 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 81,30 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 85,50 dollar per vat.