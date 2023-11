Amerikaans JetBlue verliest start- en landingsrechten Schiphol

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue ziet de eigen vrees bewaarheid worden en moet van Schiphol verdwijnen. Donderdag werd de nieuwe verdeling van start- en landingsrechten bekend en de budgetmaatschappij zit daar door de gedwongen krimp van Schiphol niet tussen, bevestigt de Nederlandse slotcoördinator. De afgelopen maanden drong JetBlue er bij de Amerikaanse regering al op aan vergeldingsmaatregelen te nemen tegen Nederlandse maatschappijen, met name KLM, als de maatschappij weg moest van Schiphol. Het is nog niet duidelijk of er ook echt vergelding komt.

De Nederlandse ACNL, verantwoordelijk voor de verdeling van start- en landingsrechten (slots) op luchthavens, laat weten dat luchtvaartmaatschappijen zonder ‘historische’ slots in het zomerseizoen van 2024 geen ruimte meer hebben op Schiphol.

Luchtvaartmaatschappijen die in voorgaande seizoenen voldoende gebruikmaakten van die start- en landingsrechten, kunnen blijven vliegen vanaf de luchthaven bij Amsterdam. Zij hebben zogeheten historische rechten. Maar door de vanuit Den Haag opgelegde krimp van Schiphol moeten in totaal 24 luchtvaartmaatschappijen zonder historische rechten het komend zomerseizoen weg van de nationale luchthaven. Welke andere maatschappijen dat zijn naast JetBlue, kan de slotcoördinator niet zeggen omdat het vertrouwelijke informatie is.

Vanaf het aanstaande zomerseizoen, dat 31 maart 2024 begint, moet Schiphol al toewerken naar een daling van het aantal vluchten van 500.000 naar 460.000 per jaar. Dit betekent dat de ACNL voor die periode 3,1 procent minder slots kon uitdelen, waardoor er 9100 minder start- en landingsrechten zijn. Die krimp wordt evenredig verdeeld over de 84 luchtvaartmaatschappijen die wel historische rechten hebben om op Schiphol te vliegen

KLM kan na de krimp dagelijks zeventien minder vluchten uitvoeren dan voor de uitbraak van de coronapandemie, laat de luchtvaartmaatschappij weten. KLM is daar “teleurgesteld over” en wijst nog eens op verzet tegen de krimp samen met branchegenoten bij de Hoge Raad en op Europees niveau.

De grootste luchtvaartmaatschappij van Nederland waarschuwde eerder al voor tegenmaatregelen vanuit andere landen die ontevreden zijn over het verlies van slots op Schiphol van hun eigen maatschappijen. JetBlue stuurde onder andere aan op een ban van KLM van het New Yorkse vliegveld JFK. KLM voelt zich zo dubbel gestraft, omdat de maatschappij naast het verlies van vluchten op Schiphol ook op andere belangrijke vliegvelden terrein dreigt te verliezen.