Apple ziet omzet voor vierde kwartaal op rij dalen

Apple heeft in het afgelopen kwartaal de omzet verder zien afnemen onder druk van een flink gedaalde verkoop van Macs en iPads. Daarmee daalde de omzet van het Amerikaanse technologieconcern alweer vier kwartalen op rij omdat consumenten door de hoge inflatie de hand meer op de knip houden. De verkoop van iPhones nam wel licht toe vergeleken met een jaar eerder.

In het afgelopen vierde kwartaal van het gebroken boekjaar van Apple kwam de omzet uit op 89,5 miljard dollar. Dat is 1 procent minder dan een jaar eerder. De nettowinst voor de onderneming uit het Californische Cupertino bedroeg 23 miljard dollar. Dat was 20,7 miljard dollar in dezelfde periode van vorig jaar.

De iPhone is het belangrijkste product van Apple en was in het afgelopen kwartaal goed voor een omzet van 43,8 miljard dollar. Dat is volgens topman Tim Cook een record voor die periode, ondanks de tegenwind van de inflatie en zwakte op de Chinese markt door concurrentie van Huawei. In september kwam Apple met de nieuwe iPhone 15-modellen en ook nieuwe smartwatches.

Het techconcern heeft ook een dienstentak met onder meer betalingsdienst Apple Pay, cloudtak iCloud en de streamingdiensten Apple Music en Apple TV+. Volgens Apple werd met diensten een recordomzet behaald.

Over het gehele financiƫle jaar werd een omzet in de boeken gezet van 383,3 miljard dollar, tegen 394,3 miljard dollar een jaar eerder. De nettowinst lag op 97 miljard dollar, tegen 99,8 miljard dollar een jaar daarvoor.

Analisten kijken nu vooral naar de verkopen van Apple in de belangrijke feestdagenperiode. Op Wall Street wordt verwacht dat de omzet dan meer dan 122 miljard dollar kan bedragen.