Binnenvaartschippers woedend om stilleggen Westerschelde

Koninklijke Binnenvaart Nederland is woedend dat het scheepvaartverkeer op de Westerschelde al in een vroeg stadium is stilgelegd vanwege de storm Ciarán. Volgens de brancheorganisatie was de maatregel niet nodig en zijn tientallen schippers door de beslissing zwaar gedupeerd.

De Vlaamse-Nederlandse Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) maakte woensdagmiddag al bekend dat door de “verwachte extreme weersomstandigheden” een stremming voor de scheepvaart van kracht zou worden. Schepen met bestemming Antwerpen, met bestemming Kanaal van Gent naar Terneuzen en met bestemming Vlissingen mochten na 03.00 uur donderdagochtend niet meer vertrekken. De maatregel zou tot donderdag 23.00 uur van kracht blijven.

Marjolein de Voogd, regiocoördinator Zeeland van Koninklijke Binnenvaart Nederland, noemt het besluit voor de binnenvaartschippers “zuur” en “voorbarig”, vooral omdat voor het wegtransport geen enkele beperkingen waren afgekondigd. Scheepvaartautoriteit GNA liet het scheepvaartverkeer al kort na middernacht stilleggen, terwijl het zwaartepunt van de storm pas in de loop van de middag werd verwacht.

“Dat is betrekkelijk vroeg”, zegt De Voogd. “Tijd om voorbereidingen te treffen was er voor de schippers nauwelijks. En een schipper is heel goed zelf in staat om te bepalen of er veilig gevaren kan worden. De regelzucht van de overheid moet niet te ver gaan.”

De schade voor de schippers is aanzienlijk, zegt ze. Als een schip vertraging oploopt, moeten soms extra schepen of alternatieve transportmiddelen worden ingezet. Het is volgens De Voogd zelfs de vraag of de maatregel echt nodig was. “Deze storm is niet veel erger dan wat we de afgelopen weken hebben meegemaakt.”

De brancheorganisatie heeft woensdagavond nog contact opgenomen met Rijkswaterstaat Nederland. De Voogd: “Maar als zo’n besluit eenmaal is genomen, valt er weinig meer aan te doen.”

De GNA is een verdragsrechtelijk samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid en Rijkswaterstaat Nederland, opgericht om een vlotte en veilige scheepvaart op de Schelde te garanderen. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat de beslissing om het scheepvaartverkeer stil te leggen is genomen “overeenkomstig het protocol voor extreem weer.”