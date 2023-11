Boeren: beleid te onvoorspelbaar voor investeren duurzame energie

Ruim zeven op de tien Nederlandse boeren vinden dat het beleid van de overheid te onvoorspelbaar is om te investeren in duurzame energie of energiebesparing, meldt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De brancheorganisatie vroeg 1275 boeren naar hun visie op duurzame energie via agrarisch vakblad Nieuwe Oogst. Veel ondervraagde boeren willen een beleid dat voor langere tijd stabiel is.

De onvoorspelbaarheid komt vooral door maatregelen die het kabinet neemt om de uitstoot van stikstof terug te dringen. De agrarische sector is een van de grootste uitstoters van stikstof en moet de komende jaren verduurzamen. Maar het is nog altijd niet duidelijk hoe de maatregelen er precies uitzien.

Volgens de NVDE is het belangrijk dat de nieuwe regering een duidelijke koers bepaalt voor de landbouw, zodat boerenbedrijven genoeg zekerheid hebben om grote investeringen te doen. Edwin Michiels, portefeuillehouder voor natuur en klimaat van landbouworganisatie LTO, zegt dat gunstigere voorwaarden in klimaatbeleid en het wegnemen van belemmeringen boeren en tuinders kunnen stimuleren meer te investeren in duurzame energie.

De meeste boeren willen wel duurzame energie gebruiken, staat in de peiling van de NVDE. Van de ondervraagde landbouwers overweegt 57 procent om te investeren in duurzame energie, vooral om energiekosten te besparen. Sinds de oorlog in Oekraïne is energie namelijk flink duurder geworden.

Boerenorganisaties hebben wel vaker gezegd dat onduidelijkheid maatregelen in de weg staat. Zo reageerde LTO vorige maand op een rapport over stalbranden dat boeren geen grote investeringen kunnen doen in stallen als zij niet weten hoe hun bedrijfsvoering er op de lange termijn uitziet. Over de troonrede tijdens Prinsjesdag zei Agractie dat toekomstperspectief en duidelijkheid voor boeren ver te zoeken zijn. Farmers Defence Force (FDF) zei na de val van het kabinet dat het kabinet “nooit in staat is geweest tot gedragen beleid en perspectief voor de agrarische sector te komen”. Vanwege de stikstofplannen van het kabinet hebben leden van Agractie en FDF afgelopen jaren meerdere keren gedemonstreerd, soms met trekkers.

Eerder overlegden verschillende agrarische organisaties met het kabinet over maatregelen en daarmee duidelijkheid voor boeren in een landbouwakkoord. De onderhandelingen liepen in juni stuk omdat LTO uit het overleg stapte.