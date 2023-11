Bouwconcern BAM verkoopt minder woningen

Bouwconcern BAM heeft het afgelopen kwartaal 863 woningen in Nederland verkocht. Dat zijn er aanzienlijk minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er 1103 woningen van de hand gingen. Daarmee worden de moeilijke omstandigheden op de nieuwbouwmarkt opnieuw zichtbaar in de cijfers van Nederlands grootste bouwbedrijf.

Over geheel 2023 verwacht de onderneming uit Bunnik circa 1500 woningen te verkopen, vorig jaar waren dat er 2028. Tot de recente opdrachten behoren onder meer het realiseren van 73 duurzame houten Flow-woningen in Doetinchem en de duurzame herontwikkeling van het ABN AMRO-kantoor Foppingadreef in Amsterdam-Zuidoost.

Volgens BAM-topman Ruud Joosten heeft het bedrijf in het derde kwartaal niettemin “een solide operationele prestatie” geleverd. Maar de marktomstandigheden blijven “uitdagend als gevolg van de hoge rente, politieke en geopolitieke onzekerheden”. Ook blijft het volgens Joosten lastig om geschikte medewerkers aan te trekken en te behouden.

Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Ierland boekt het bedrijf naar eigen zeggen goede resultaten. In Ierland kreeg BAM de opdracht voor de bouw van het National Children’s Hospital in Dublin. De totale orderportefeuille bedraagt momenteel 9,4 miljard euro, honderd miljoen euro minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

BAM International kreeg een jaar geleden van de FIOD en het Openbaar Ministerie te horen dat het bedrijf verdachte is in een onderzoek naar fraude- en corruptie bij enkele opgeleverde projecten. Het is volgens het bedrijf momenteel niet duidelijk hoe lang het strafrechtelijk onderzoek zal duren en wat de uitkomst zal zijn. Daardoor kunnen eventuele negatieve financieĢˆle gevolgen niet betrouwbaar worden ingeschat. BAM heeft alle medewerking aan het onderzoek toegezegd.

BAM maakte al in juli 2020 het voornemen bekend om de activiteiten van BAM International af te bouwen. Inmiddels zijn alle projecten van BAM International afgerond.