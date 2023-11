Chipbedrijven op kop in hogere AEX, ING onderaan na cijfers

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML waren donderdag de sterkste stijgers in de AEX-index, die ook een stevige winst liet zien. De hoop dat de rentes inmiddels het piekniveau hebben bereikt zorgde voor optimisme in de tech- en chipsector. De Federal Reserve hield namelijk woensdag opnieuw een rentepauze. Hoewel Fed-voorzitter Powell wel de deur openlaat voor een verdere renteverhoging, hopen beleggers dat de rente dit jaar niet zal worden opgeschroefd en de Fed volgend jaar de rente weer zal gaan verlagen. De Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq sloot daardoor woensdag flink hoger.

ING zag een openingswinst verdampen en verloor 1,6 procent. De bank wist de winst afgelopen kwartaal ruimschoots te verdubbelen. Dat komt met name door de gestegen rentes, waardoor de bank hogere marges kan maken over spaargeld. Om geld naar de aandeelhouders te laten terugvloeien gaat de bank voor 2,5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

Ook Shell gaat zijn aandeelhouders verder belonen. De olie- en gasproducent maakte in zijn kwartaalbericht bekend voor 3,5 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan terugkopen. Daarmee komt de totale inkoop in de tweede helft van het jaar uit op 6,5 miljard dollar. Dat is aanzienlijk meer dan de aangekondigde 5 miljard dollar eerder dit jaar. Shell zag verder de winst stijgen in het afgelopen kwartaal dankzij de hogere olieprijzen. Het aandeel klom 1 procent.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent hoger op 730,85 punten. De MidKap klom 1,9 procent tot 803,01 punten onder aanvoering van Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway (plus 6,8 procent). Frankfurt en Parijs wonnen 1,2 procent. Londen klom 0,9 procent in afwachting van het rentebesluit van de Bank of England. Ook de Britse centrale bank zal waarschijnlijk een rentepauze houden.

Besi, ASMI en ASML wonnen tot 3,9 procent. Ook betaalbedrijf Adyen stond in de kopgroep van de AEX, met een plus van ruim 3 procent. Naast ING behoorde branchegenoot ABN AMRO tot de dalers, met een min van 0,9 procent.

BAM steeg bijna 6 procent. De bouwer heeft naar eigen zeggen goed gepresteerd in het derde kwartaal onder uitdagende marktomstandigheden. Van Lanschot Kempen won 1,2 procent. Volgens de vermogensbeheerder lagen de resultaten in het derde kwartaal in lijn met de eerste twee kwartalen.

De euro was 1,0599 dollar waard, tegen 1,0537 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 81,51 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 85,78 dollar per vat.