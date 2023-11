Eindhoven Airport laat AI ‘omdraaiproces’ vliegtuigen voorspellen

Eindhoven Airport zet kunstmatige intelligentie (AI) in om het zogenoemde omdraaiproces van vliegtuigen te verbeteren en zo vertragingen te minimaliseren. Camera’s op het platform registreren automatisch de start- en eindtijden van de grondactiviteiten op het platform en met die kennis kan het proces verbeterd en versneld worden.

Het gehele proces loopt vanaf het moment dat een vliegtuig wordt geparkeerd tot het moment dat het weer vertrekt. In die tijd wordt een vliegtuig klaargemaakt voor de volgende vlucht. Dan stappen onder meer passagiers in en uit en wordt de bagage in- en uitgeladen.

Om dat proces te optimaliseren hangt de Eindhovense luchthaven camera’s op vier van de twaalf vliegtuigopstelplaatsen om het proces te monitoren. De camerabeelden worden geanalyseerd door een algoritme genaamd Deep Turnaround, dat op basis van AI registreert wanneer een activiteit start en stopt.

Operationeel topvrouw van Eindhoven Airport Mirjam van den Bogaard noemt Deep Turnaround een “waardevol instrument”. “Onze inzet is dat we zo goed mogelijk kunnen voorspellen wanneer vliegtuigen kunnen vertrekken. Daar is voor passagiers, luchtvaartmaatschappijen en duurzaamheidsambities nog veel winst te halen.” Voor dat laatste geldt dat hoe korter een vliegtuig op het platform van de luchthaven staat, hoe minder stroom er bijvoorbeeld nodig is van de luchthaven.