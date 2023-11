Hogere olieprijzen stuwen kwartaalwinst Shell

Olie- en gasconcern Shell heeft de winst in het afgelopen kwartaal met bijna een kwart zien stijgen vergeleken met het voorgaande kwartaal, geholpen door gestegen olieprijzen. Het concern behaalde een operationele winst in het derde kwartaal van 6,2 miljard dollar (zo’n 5,9 miljard euro), een groei van 23 procent vergeleken met het voorgaande kwartaal.

“Shell heeft opnieuw sterke operationele en financiĆ«le prestaties neergezet”, meldt het concern in een toelichting. Het concern beloont zijn aandeelhouders met de inkoop van aandelen ter waarde van 3,5 miljard dollar. Daarmee komt de totale inkoop in de tweede helft van het jaar uit op 6,5 miljard dollar. Dat is aanzienlijk meer dan de aangekondigde 5 miljard dollar eerder dit jaar.