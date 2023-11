Minder mensen betrapt op fraude met verzekeringen

Vorig jaar betrapten verzekeraars ruim 10.000 mensen op het plegen van fraude met verzekeringen, 15 procent minder dan in het jaar daarvoor. Dat staat in de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.

Bij ongeveer een op de duizend claims werd fraude bewezen. Daarmee werd vorig jaar ruim 80 miljoen euro aan fraude voorkomen, zegt het Verbond. In 2020 en 2021 waren er jaarlijks 13.000 gevallen van fraude.

Het CBV kan niet zeggen of dit betekent dat er sprake is van een kentering in het fraudegedrag van potentiĆ«le verzekeringscriminelen. “Daar is het nog te vroeg voor”, zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. “Op termijn moet blijken of de jarenlange inspanningen van de sector op preventie en opsporing tot dit resultaat hebben geleid.”

Door fraude aan te pakken en de schadelast die hiermee wordt beperkt, hoeven mensen die “wel te goeder trouw zijn” niet onnodig veel te betalen, zegt Weurding. “Tegelijkertijd is het van belang dat we niet achter elke aanvraag of claim een fraudeur zien.”