Moederbedrijf Booking.com boekt recordwinst

Booking Holdings, het bedrijf achter de van oorsprong Nederlandse hotelboekingssite Booking.com, heeft in het derde kwartaal een recordwinst geboekt, vooral dankzij de sterke vraag naar reizen en hotelovernachtingen. In de afgelopen periode vielen de belangrijke vakantiemaanden juli en augustus.

De nettowinst kwam uit op 2,5 miljard dollar. Dat is een stijging van 51 procent vergeleken met een jaar eerder. De omzet ging op jaarbasis met 21 procent omhoog tot 7,3 miljard dollar, eveneens een record.

In totaal werd er in het vorige kwartaal voor 39,8 miljard dollar aan boekingen gedaan via de websites van Booking. Het gaat daarbij om het totaalbedrag dat klanten uitgaven, niet om de omzet van het bedrijf zelf. Dat is 24 procent meer dan vorig jaar.

Topman Glenn Fogel liet weten tevreden te zijn met de resultaten en zei dat de vraag naar reizen aanhoudend sterk is. Booking Holdings is niet alleen met het bekende boekingsplatform Booking.com actief in de reiswereld, maar ook met onder meer vluchtenzoekmachine Kayak en de reserveerapp voor restaurants OpenTable.

In september werd nog bekend dat de Europese Commissie de overname door Booking van het Zweedse onlinereisbureau Etraveli blokkeert. De overname, waarmee ruim 1,6 miljard euro zou zijn gemoeid, maakt Booking volgens de commissie te machtig.

Etraveli, dat werkt onder namen als Gotogate en Mytrip, is in Europa een van de grootste onlineaanbieders van vliegreizen. Als Booking het inlijft, wordt het boekingsbedrijf nog dominanter op de hotelmarkt en krijgt het nog meer voet aan de grond op de vlieg- en autoverhuurmarkt, vreest Brussel. Booking wil het besluit van de commissie aanvechten.