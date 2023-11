NS-baas begrijpt dat veel mensen treinkaartje te duur vinden

Topman Wouter Koolmees van de Nederlandse Spoorwegen (NS) begrijpt dat veel mensen een treinkaartje bij de NS te duur vinden. Zelf vindt hij ook dat een ticket duur is, zei hij donderdag in een interview met Sven Kockelmann in het radioprogramma Sven op 1.

“Het klopt dat treinkaartjes in Nederland relatief duur zijn. In andere landen betaalt de belastingbetaler mee, maar in Nederland alleen de mensen die een kaartje kopen”, aldus Koolmees. Hij meldt dat treinkaartjes sinds 2020 duurder zijn geworden omdat de prijzen meestijgen met de inflatie. Daarnaast heeft de NS te maken met hogere kosten voor onder meer personeel en materieel.

Eerder werkte de NS aan een zogeheten tariefdifferentiatie, waarbij reizigers tijdens de spits meer betalen dan mensen die op minder drukke momenten reizen. De bedoeling was dat mensen daardoor vaker in de daluren zouden reizen en minder in de spits, om zo de drukte te spreiden. Op deze maatregel, ook wel de spitsheffing, kwam veel kritiek. Koolmees zegt dat de spoorwegen kijken naar een andere oplossing om treinreizen betaalbaarder te maken.

De spitsheffing is wat Koolmees betreft van de baan. Hij zegt dat de NS met het bedenken daarvan een verkeerde inschatting heeft gemaakt. “We hadden een systeem bedacht waarbij 80 procent van de kaartjes goedkoper zou worden in de daluren. Om dat te financieren hadden we de spitsheffing bedacht. Maar we hebben geconstateerd dat daarvoor geen draagvlak is.” Het blijft volgens hem wel belangrijk om reizigers beter te spreiden over de dag vanwege de drukte. Het aantal reizigers is echter nog wel lager dan voor de coronapandemie, meldt hij.

De oud-minister van Sociale Zaken (D66) vindt het klimaatticket een goed idee om treinreizen betaalbaarder te maken. Met zo’n ticket kunnen mensen buiten de spits onbeperkt reizen voor een lagere prijs. Het idee achter het klimaatticket is dat de trein een duurzamer en goedkoper alternatief wordt voor bijvoorbeeld een benzineauto. GroenLinks-PvdA en D66 hebben het klimaatticket opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s. De NS wil dat de politiek ook kijkt naar hoe treinreizen betaalbaar kunnen blijven.