Onderzoek: Duits energieverbruik laagst in ruim 30 jaar

Duitsland ligt dit jaar op koers om de laagste hoeveelheid energie te verbruiken in meer dan dertig jaar. Dat komt vooral door de zwakkere marktomstandigheden in de omvangrijke Duitse industrie, waardoor de energievraag daar is verminderd. Dat blijkt uit onderzoek van de Working Group on Energy Balances.

Volgens de onderzoekers kan het energieverbruik in de grootste economie van Europa dit jaar 8 procent lager uitvallen dan vorig jaar, toen ook al minder werd verbruikt vanwege de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne. Het verbruik zou daardoor dit jaar 28 procent lager kunnen zijn dan in 1990, toen werd begonnen met de metingen.

Energie-intensieve bedrijven in Duitsland hebben te kampen met een zwakkere vraag en activiteit waardoor er minder wordt verbruikt. Maar ook de milde temperaturen zorgen voor minder verbruik, net als besparingsmaatregelen van huishoudens en bedrijven, aldus de onderzoekers.

Overigens heeft Duitsland wel stilgelegde steenkolencentrales heropgestart om zo te kunnen voldoen aan de energievraag na het wegvallen van Russische leveringen van aardgas door de oorlog in Oekraïne.