Opnieuw grote olievondst voor kust Suriname

Voor de kust van Suriname is opnieuw een grote olievondst gedaan. Op zo’n 185 kilometer van de kust ontdekte de Maleisische oliemaatschappij Petronas olievoorraden. Het bedrijf gaat nu onderzoeken hoe groot het olieveld kan zijn, meldt Staatsolie Maatschappij Suriname.

Het diepzeegebied voor de kust van Suriname is in verschillende blokken verdeeld. Petronas heeft een belang van 50 procent in het zogeheten Blok 52, een gebied van 4749 vierkante kilometer. De andere helft is in handen van het Amerikaanse ExxonMobil. In 2020 ontdekte het bedrijf daar ook al oliereserves tijdens proefboringen. Het bekijkt de mogelijkheden om de twee vondsten samen te ontwikkelen. Het Maleisische olieconcern heeft ook een belang in twee andere blokken in het Surinaamse zeegebied.

Hoeveel olie Blok 52 kan gaan opleveren, is nog onbekend. Suriname zou miljarden kunnen verdienen aan oliewinning. Het Zuid-Amerikaanse land, dat onder toezicht van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bezuinigt, kan het geld goed gebruiken.

Elders voor de Surinaamse kust, in Blok 58, investeren het Franse TotalEnergies en het Amerikaanse Apache na uitgebreide proefboringen 9 miljard dollar in de ontwikkeling van een oliereservoir van bijna 700 miljoen vaten olie in twee olievelden. De lage winningskosten maken dit veld extra interessant, zei Total-topman Patrick Pouyanné in september in Paramaribo.

De eerste olie uit Blok 58 wordt echter pas in 2028 gewonnen. Suriname wil nu een voorschot nemen op de verwachte inkomsten. Het land zal een deel daarvan inzetten om grote buitenlandse schulden te herschikken. De regering van president Chan Santokhi hoopt dat een grote groep schuldeisers nog deze week positief zal reageren op een voorstel dat in oktober is gedaan. Staatsolie heeft het recht om deel te nemen in de oliewinning, maar moet zich daarvoor inkopen.