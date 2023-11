Starbucks boekt meer omzet dankzij luxere koffie

De Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft afgelopen kwartaal meer omzet geboekt. Het concern profiteerde daarbij van een sterke vraag op de Amerikaanse thuismarkt naar luxere koffie. Ook bezochten meer klanten de cafés van het bedrijf.

Starbucks zag de omzet in het afgelopen kwartaal met ruim 11 procent stijgen tot 9,4 miljard dollar. De verkopen in filialen die al langer dan een jaar open zijn gingen wereldwijd met 8 procent omhoog. Dat was meer dan kenners hadden verwacht. Ook de winst viel hoger uit dan voorzien. Die bedroeg 1,2 miljard dollar, tegen 878 miljoen dollar een jaar geleden. Het klantenbezoek nam met 3 procent toe.

Starbucks lanceerde eind augustus zijn herfstmenu, dat onder meer bestaat uit het koude drankje met pompoencrème en de populaire Pumpkin Spice Latte. Deze drankjes trekken doorgaans trouwe klanten naar de locaties waar ze beschikbaar zijn. In Noord-Amerika groeiden de verkopen met 8 procent. Het gemiddelde bestelbedrag op de thuismarkt steeg met 6 procent, terwijl het klantenverkeer met 2 procent toenam.

Buiten Noord-Amerika steeg de omzet met 5 procent, volledig gedreven door meer klantbezoeken. In China, de op een na grootste markt van Starbucks, steeg de omzet ook met 5 procent. Het klantenbezoek nam in China met 8 procent toe, maar het gemiddelde bestelbedrag daalde met 3 procent. Een jaar geleden zakte de omzet in China nog met 16 procent als gevolg van het strenge coronabeleid van de Chinese overheid.