Starbucks stijgt op hoger Wall Street, Moderna zakt na cijfers

Starbucks behoorde donderdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse koffieketen boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan beleggers en analisten hadden verwacht. Het bedrijf deed onder meer goede zaken op zijn Amerikaanse thuismarkt. Ook in China, de op een na grootste markt van Starbucks, steeg de omzet en nam het klantenbezoek toe. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van ruim 9 procent.

Naast Starbucks kwamen ook veel andere grote bedrijven met resultaten, die gemengd werden ontvangen. Zo zakte Moderna bijna 10 procent. De maker van een van coronavaccins verwacht dit jaar veel minder vaccins te verkopen. Ook moet het bedrijf miljarden afschrijven op voorraden en verouderde coronaproducten, waardoor het een verlies leed van 3,6 miljard dollar. In het derde kwartaal van vorig boekte Moderna nog een winst van 1 miljard dollar.

De algehele stemming op Wall Street bleef echter positief. De nieuwe rentepauze die de Federal Reserve woensdag aankondigde wakkerde de hoop aan dat het Amerikaanse rentetarief inmiddels het piekniveau heeft bereikt. Dat optimisme zorgde woensdag al voor stevige koerswinsten bij de techbedrijven, die gevoelig zijn voor hogere leenkosten.

Beleggers kijken daarnaast uit naar de resultaten van Apple, die na de slotbel op Wall Street naar buiten komen. In de afgelopen drie kwartalen zag de iPhonemaker de omzet dalen. In september lanceerde Apple (plus 1,3 procent) wel weer een nieuwe iPhone, wat de verkopen mogelijk heeft aangejaagd.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,8 procent hoger op 33.539 punten. De brede S&P 500 steeg 1,2 procent tot 4288 punten. De Nasdaq won 1,4 procent tot 13.244 punten. Woensdag steeg de techgraadmeter al 1,6 procent.

Eli Lilly won 7,2 procent. De farmaceut boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht dankzij sterke verkopen van zijn diabetesmedicijn Mounjaro.

De resultaten van PayPal (plus 1,8 procent) vielen ook in de smaak. Het betaalbedrijf verhoogde ook zijn winstverwachting voor het hele jaar. Ook chipproducent Qualcomm gaf een positieve verwachting af voor het huidige kwartaal. Dat aandeel klom ruim 5 procent. Woningverhuurplatform Airbnb daalde 1,6 procent na een tegenvallende omzetverwachting voor het huidige kwartaal. De verkoper van fitnessapparatuur Peloton leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht en zakte meer dan 3 procent.