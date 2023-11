Technieksector: politiek aan zet voor oplossing tekort technici

De politiek moet “onorthodoxe maatregelen durven nemen” om het tekort aan technische vakmensen in Nederland op te lossen, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Hij reageert op een bericht van statistiekbureau CBS dat havo- en vwo-scholieren steeds minder vaak voor een technisch profiel kiezen.

“De cijfers bevestigen dat er krachtig beleid nodig is. We hebben veel technici nodig. Voor de energietransitie, innovatie in de zorg en versterking van onze infrastructuur. Zonder technici loopt ons land vast”, stelt Terpstra.

Volgens hem moet het onderwijs aantrekkelijker worden en (nog) beter aansluiten op de praktijk. “Maar ook voor ons is er werk aan de winkel, we moeten onze sector nóg interessanter en inclusiever maken en ons nóg beter profileren”, aldus de voorzitter van de branchevereniging. Hij vindt het “heel goed” dat demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf havisten en vwo’ers oproept om een technische mbo-opleiding te overwegen. “Maar we wachten vooral op concreet beleid.”

Volgens het CBS daalt het aandeel van de scholieren dat een diploma haalt met de nadruk op technische vakken al drie jaar op rij. Van de eerder behaalde winst op dit terrein is niks over. Tien jaar geleden spraken de technieksector, de overheid, het onderwijs en tal van andere partijen af dat het tekort aan technisch personeel moest worden teruggedrongen. Dat is dus niet gelukt.