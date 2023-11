Vegaburgerfabrikant Beyond Meat nog somberder over jaaromzet

De Amerikaanse fabrikant van vleesvervangers Beyond Meat heeft voor de tweede keer in drie maanden zijn verwachting voor de omzet in dit jaar verlaagd. Ook worden opnieuw banen geschrapt. Het bedrijf heeft last van de hoge inflatie omdat mensen daardoor minder vaak kiezen voor de relatief dure vleesvervangers van Beyond Meat, met name op de Amerikaanse thuismarkt.

Het in het Californische El Segundo gevestigde bedrijf rekent nu op een jaaromzet tussen de 330 miljoen tot 340 miljoen dollar. Hier werd eerder een bandbreedte van 360 miljoen tot 380 miljoen dollar gegeven.

Daarmee zou de omzet fors lager uitkomen dan vorig jaar. In augustus stelde Beyond Meat de omzetprognose ook al neerwaarts bij door een zwakkere vraag naar zijn vegetarische alternatieven voor burgers en worstjes in de Verenigde Staten.

Om de kosten te drukken schrapt Beyond Meat nog eens 8 procent van het wereldwijde personeelsbestand, ofwel 65 arbeidsplaatsen. Het gaat dan om kantoorbanen want in de productie gaan geen arbeidsplaatsen verloren. Ook wil het bedrijf andere herstructureringsmaatregelen nemen. Vorig jaar gingen ook al banen verloren om kosten te besparen.

In een verklaring stelde topman Ethan Brown dat een “bescheiden herstel van de groei” in het derde kwartaal niet heeft plaatsgevonden, zoals wel was verwacht door het bedrijf.

Het in 2009 opgerichte Beyond Meat produceert onder meer vanuit Nederland zijn vleesvervangers die zijn bestemd voor de Europese markt. Het bedrijf kocht in 2020 een fabriek in Enschede en sloot in hetzelfde jaar een productiesamenwerking met vleesverwerker Zandbergen in Zoeterwoude. Of Nederlandse banen worden geraakt, is niet duidelijk.