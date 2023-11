Verkopen exclusievere sportauto’s stuwen winst Ferrari

De Italiaanse sportwagenfabrikant Ferrari heeft zijn winstverwachting voor dit jaar naar boven bijgesteld, vooral door prijsverhogingen en sterke verkoopcijfers van exclusieve wagens die in een beperkte oplage worden gebouwd.

De winst in het derde kwartaal steeg hierdoor tot 595 miljoen euro. De omzet klom tot 1,54 miljard euro, boven de verwachtingen van marktkenners. Ferrari heeft dit jaar voor sommige van zijn sportwagens prijsverhogingen doorgevoerd. Dat is voor het bedrijf geen probleem omdat veel vermogende klanten niet gehinderd worden door de hoge inflatie en stijgende rentetarieven. Afgelopen kwartaal kochten zij peperdure modellen zoals de nieuwe Daytona SP3, met een prijskaartje van ruim 2 miljoen euro.

Topman Benedetto Vigna is vastberaden om Ferrari, beroemd om zijn krachtige 12 cilinder motoren, mee te nemen in de elektrische wereld. Naar verwachting onthult hij zijn eerste volledig elektrische Ferrari in het vierde kwartaal van 2025. Het overstappen naar elektrisch is overigens geen verplichting door regelgeving. Kleinere sportautofabrikanten, waaronder ook concurrent Lamborghini, komen in aanmerking voor vrijstelling van strengere emissielimieten in onder meer Europa. De Europese Unie stelt ook regels op om het gebruik van zogeheten e-brandstoffen mogelijk te maken, waarmee het volledig uitsterven van verbrandingsmotoren kan worden voorkomen.

Ferrari verhoogde zijn winstverwachting eerder dit jaar ook al. De onderneming verwacht nu dat de operationele winst dit jaar uitkomt op 2,25 miljard euro. Eerder ging de fabrikant uit van 2,22 miljard. Ook de omzetverwachting is donderdag opnieuw verhoogd.