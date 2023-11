Wall Street verder omhoog, Starbucks uitblinker na cijfers

De aandelenbeurzen in New York hebben donderdag de opmars van deze week verder doorgezet, opnieuw geholpen door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank klaar is met het verhogen van de rente tegen de inflatie. Bij de bedrijven op Wall Street was koffieketen Starbucks een uitblinker dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 1,7 procent op 33.839,08 punten. De brede S&P 500 klom 1,9 procent tot 4317,78 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 1,8 procent vooruit tot 13.294,19 punten.

De drie Amerikaanse hoofdgraadmeters lieten daarmee voor de vierde handelsdag op rij winsten optekenen. De Federal Reserve kondigde woensdag een nieuwe rentepauze aan en beleggers gaan ervan uit dat het nu definitief klaar is met de renteverhogingen.

Starbucks sprong 9,5 procent omhoog. De internationale koffieketen boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht, vooral door goede zaken op zijn Amerikaanse thuismarkt. Ook in China, de op één na grootste markt van Starbucks, steeg de omzet en nam het klantenbezoek toe.

Moderna verloor 6,5 procent. De maker van een van coronavaccins verwacht dit jaar veel minder vaccins te verkopen. Ook moet het farmaciebedrijf miljarden afschrijven op voorraden en verouderde coronaproducten, waardoor het een verlies leed van 3,6 miljard dollar. In het derde kwartaal van vorig jaar boekte Moderna nog een winst van 1 miljard dollar.

Andere bedrijven in New York die de boeken openden waren onder meer farmaceut Eli Lilly (plus 4,7 procent), betalingsverwerker PayPal (plus 6,6 procent) en woningverhuurplatform Airbnb dat 3,3 procent verloor.

Verder wist de verkoper van fitnessapparatuur Peloton Interactive een eerder verlies weg te werken en met een koerswinst van 13 procent te sluiten, ondanks grotere kwartaalverliezen dan was verwacht door de markt.

De euro was 1,0617 dollar waard, tegen 1,0613 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent meer op 82,47 dollar. Brentolie werd 2 procent duurder op 86,41 dollar per vat.