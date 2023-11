Aandacht voor Amerikaans banenrapport op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dat cijfer is van belang omdat de situatie op de arbeidsmarkt een grote rol speelt in het rentebeleid van de Federal Reserve. Eerder deze week bleek al uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat er in de Amerikaanse private sector deze maand minder nieuwe banen zijn bijgekomen dan verwacht. In het overheidsrapport wordt ook de banengroei in de publieke sector meegenomen.

Beleggers verwerken ook de resultaten van Apple. Het techconcern zag de omzet afgelopen kwartaal opnieuw afnemen door flink lagere verkopen van Macs en iPads. De omzet daalt al vier kwartalen op rij doordat consumenten door de hoge inflatie minder uitgeven. De verkoop van iPhones nam wel licht toe. De verwachting voor het huidige kwartaal viel echter tegen. Het aandeel ging in de nabeurshandel op Wall Street omlaag.

De AEX-index lijkt licht hoger te openen, na de flinke koerswinst van 1,9 procent een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten beginnen. De Aziatische aandelenmarkten wonnen vrijdag opnieuw terrein na de stevige koerswinsten op Wall Street. De Hang Seng-index in Hongkong klom 2,6 procent onder aanvoering van de Chinese techbedrijven. De beurs in Shanghai won 0,7 procent, ondanks een tegenvallende groei van de Chinese dienstensector in oktober. In Japan hadden beleggers een vrije dag.

Op het Damrak kwam Eurocommercial Properties nog met cijfers. De vastgoedinvesteerder zag de huurinkomsten en de resultaten in de eerste negen maanden van het jaar stijgen en schroefde zijn jaarverwachting op.

Galapagos kwam eveneens met een handelsupdate. De biotechnoloog verklaarde het derde kwartaal te hebben afgesloten met een solide kaspositie van 3,8 miljard euro. Volgens analisten van Jefferies vielen de verkopen van ontstekingsremmer Jyseleca van het bedrijf tegen. Galapagos liet eerder al weten de Jyseleca-activiteiten over te dragen aan het Italiaanse Alfasigma.

Bij de kleinere bedrijven opende veevoerbedrijf ForFarmers de boeken. Volgens topman Pieter Wolleswinkel van ForFarmers lieten de resultaten in het derde kwartaal een herstel zien. De omzet liep wel terug, maar de brutowinst nam toe.

De euro was 1,0631 dollar waard, tegen 1,0613 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 82,73 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 87,05 dollar per vat.