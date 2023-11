Bestuurder: ECB kan deur niet sluiten voor verdere renteverhoging

De Europese Centrale Bank (ECB) kan de deur nog niet sluiten voor verdere renteverhogingen. Dat zei het Duitse bestuurslid Isabel Schnabel van de centrale bank in een toespraak in de Amerikaanse stad Saint Louis. De strijd van de ECB tegen de inflatie kan volgens haar een nieuwe renteverhoging vereisen.

“Na een lange periode van hoge inflatie zijn de vooruitzichten nog altijd kwetsbaar en kunnen nieuwe schokken de prijsstabiliteit op de middellange termijn in gevaar brengen. Dit betekent ook dat we de deur voor verdere renteverhogingen niet kunnen sluiten”, aldus Schnabel.

De ECB liet vorige week het belangrijkste rentetarief onveranderd op 4 procent, het hoogste niveau ooit. De centrale bank hield daarmee voor het eerst een rentepauze na een recordreeks van verhogingen. Door het verhogen van de leenkosten is de inflatie in de eurozone in oktober afgenomen tot 2,9 procent, van een hoogtepunt van bijna 11 procent een jaar geleden.

Hoewel het volgens Schnabel slechts een jaar duurde om de inflatie van het hoogtepunt naar het huidige niveau te brengen, zal het volgens haar ongeveer twee keer zolang duren om vanaf het huidige niveau terug te keren naar de doelstelling van 2 procent. Het laatste stukje van de langeafstandsrace om de inflatie op het gewenste niveau te brengen, is volgens haar het “moeilijkste” en zal “langzamer en hobbeliger” verlopen. “De inflatiedoelstelling is nu binnen bereik. Maar laten we het pas vieren als we de laatste kilometer echt hebben afgelegd”, aldus Schnabel.

Eerder deze week zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) dat de ECB met het huidige rentebeleid goed op weg is om de inflatie terug te dringen naar 2 procent. Knot, die ook een van de beleidsbepalers is bij de ECB, gaf daarmee aan dat het rentebeleid voorlopig ongewijzigd zal blijven. Ook op de financiƫle markten verwachten investeerders dat de ECB de rente niet nog verder zal verhogen en de rentetarieven volgend jaar zelfs weer omlaag gaan.