Bloomberg: gas stroomt weer van Israël naar Egypte na stop

Er vloeit weer gas vanuit Israël naar Egypte. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De export van Israëlisch gas naar het Noord-Afrikaanse land lag tijdelijk stil door de oorlog met Hamas.

In Egypte wordt Israëlisch gas omgezet in vloeibaar aardgas (lng) bestemd voor de Europese en Turkse markt. De Europese gasprijs liep eerder flink op door de zorgen over de aanvoer van gas uit het Midden-Oosten. Daarna daalde die weer, omdat de impact op de Europese markt vooralsnog beperkt lijkt. De Egyptische lng-export naar de Europese en Turkse markt is goed voor 5 procent van het totale aanbod in beide markten.

Egypte importeerde afgelopen week geen gas, waarmee elektriciteit kan worden opgewekt. Daardoor nam het aantal stroomstoringen in het land toe. Inmiddels stroomt er wel weer gas naar het land, maar nog steeds minder dan normaal. Het land heeft de elektriciteit nu extra nodig voor koeling, omdat het ongebruikelijk warm is in Egypte.