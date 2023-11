CBS: Rotterdamse huishoudens hebben het minste vermogen

Rotterdamse huishoudens hebben het minste vermogen van heel Nederland. In Bloemendaal in Noord-Holland hebben huishoudens het hoogste vermogen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Rotterdam bedraagt het gemiddelde vermogen 11.800 euro. Dat is bijna twaalf keer lager dan het landelijk gemiddelde van 135.100 euro. Ook in andere grote steden hebben inwoners in doorsnee relatief weinig geld. Dat komt omdat daar relatief veel jongeren, uitkeringsontvangers en werkenden met weinig inkomen wonen.

In Bloemendaal hebben huishoudens een gemiddeld vermogen van 663.000 euro, bijna vijf keer zoveel als het landelijke cijfer. Ook in Laren, Heemstede, Blaricum, Bergen, Rozendaal, Oegstgeest, Bunnik, Oirschot en Hilvarenbeek hebben huishoudens flinke vermogens opgebouwd.

Volgens de meest recente cijfers hadden huishoudens begin 2022 landelijk gezien gemiddeld 47.000 euro meer vermogen dan het jaar daarvoor. Dat kwam vooral doordat woningen in waarde waren gestegen.

Het CBS stelt ook vast dat de hypotheek met 83 procent de grootste schuldenpost is van huishoudens. Ongeveer de helft van de huishoudens had vorig jaar een hypotheekschuld. Zo’n 17 procent had een studieschuld en 41 procent had andere schulden, zoals leningen voor auto’s, rood staan en belasting- en toeslagschulden.

Het begrip vermogen omhelst onder meer een eigen woning, bank- en spaartegoeden, beleggingen en geld dat in een eigen zaak is geïnvesteerd.