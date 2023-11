Greenpeace vindt plannen Tata op allerlei vlakken tekortschieten

Greenpeace is teleurgesteld dat Tata Steel “de ziekmakende onderdelen nog jaren wil laten vervuilen. Dat is enorm schadelijk voor het klimaat, de natuur en omwonenden”, zegt directeur Andy Palmen in reactie op de aangekondigde vergroeningsplannen van de staalfabriek. Hij vindt de plannen “op allerlei vlakken” tekortschieten.

“De inzet op gerecycled staal vinden wij een aardig begin, maar niet in het tempo dat Tata zelf voorstelt. Als de Nederlandse overheid mee zou moeten betalen aan het achterstallig onderhoud van deze grote vervuiler, dan kun je niet ondertussen nog jaren doorgaan met omwonenden ziek maken”, zegt Palmen.

De Greenpeace-directeur wil dat de overheid strenger optreedt tegen de staalfabriek. “Wat ons betreft moeten de meest ziekmakende onderdelen, de kooksfabrieken, zo snel mogelijk dicht.”

Milieudefensie laat weten de plannen van Tata Steel eerst grondig te willen bekijken voordat de milieuclub met een reactie komt. “Vanzelfsprekend zullen we kritisch kijken naar de nieuwe plannen van Tata.”