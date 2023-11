Loterijen gaven minder uit aan goede doelen

De Postcode Loterij en de Vriendenloterij gaven de laatste drie jaar een kleiner deel van hun opbrengst aan goede doelen. Liefdadigheidsorganisaties gaan ervan uit dat de daling tijdelijk is.

In 2020 werd het percentage dat loterijen wettelijk verplicht moeten afstaan aan goede doelen verlaagd van 50 naar 40 procent. De afgelopen drie jaar gaven de loterijen in totaal 140 miljoen euro minder aan goede doelen. Vorig jaar steeg de totale afdracht van de loterijen voor het eerst weer.

Het Goede Doelen Platform, waarbij meer dan 230 liefdadigheidsorganisatie zijn aangesloten, maakt zich geen zorgen over de afgenomen inkomsten, waarover de NOS vrijdag berichtte. Volgens secretaris Henriette Kievit ging het om een tijdelijke daling, die in 2019 al was voorzien. Dat werd besloten om de afdracht naar 40 procent te verlagen had volgens haar te maken met de liberalisering van de onlinegokmarkt. “Loterijen hadden een concurrerende prijzenpot nodig om een blijvend alternatief voor online gokken te bieden.”

Het Goede Doelen Platform gaat ervan uit dat de loterijen de komende jaren weer meer zullen afdragen.