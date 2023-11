Maximumtarieven stadswarmte blijven hetzelfde ondanks kritiek

Gebruikers van warmtenetten hoeven voorlopig niet meer bang te zijn voor hogere tarieven dit jaar. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) had eind vorig jaar al de maximumtarieven bekendgemaakt voor deze energievorm in 2023, maar branchevereniging Energie-Nederland diende daar bezwaar tegen in. Dat bezwaar heeft de ACM nu afgewezen.

Klanten met een aansluiting op het warmtenet kunnen niet zelf kiezen welke leverancier ze willen. Daarom bepaalt de ACM jaarlijks hoeveel de tarieven voor stadswarmte maximaal mogen stijgen. Normaal gesproken gebeurt dat aan de hand van de jaarcontractprijzen van gas. Voor dit jaar werden de warmtenettarieven met een andere rekenmethode vastgesteld, omdat er in december vorig jaar helemaal geen vaste gascontracten werden aangeboden.

“De ACM heeft de bezwaren van Energie Nederland beoordeeld en is van mening dat de warmtetarieven op juiste wijze zijn vastgesteld. Daarom wijst de ACM de bezwaren van Energie Nederland af”, maakt de toezichthouder nu bekend.

Energie-Nederland legt zich neer bij de conclusie van de ACM. “Nu duidelijk is dat er geen prijsplafond in 2024 komt en omdat de ACM weer kan teruggrijpen op haar eerdere methodiek (op de basis van vaste contracten) is de noodzaak voor verandering aanzienlijk afgenomen. Energie-Nederland gaat daarom niet verder in beroep”, laat een woordvoerder weten.