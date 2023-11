Minister Adriaansens gaat alleen een schoon en groen Tata steunen

Demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken moet het nieuwe plan van Tata Steel, waar wel steun van de overheid voor nodig is, nog lezen. In een eerste reactie benadrukt ze dat het bedrijf vasthoudt aan de afspraken over minder CO2-uitstoot. En dat is belangrijk, aldus de bewindsvrouw: “Het kabinet kan namelijk alleen een steunvraag van het bedrijf overwegen, als we ervan verzekerd zijn dat dit bijdraagt aan een schoon, duurzaam staalbedrijf in Nederland.”

Tata Steel overhandigde vrijdag nieuwe groene plannen aan het kabinet. Er moet minder groen staal worden geproduceerd, en juist meer oud ijzer worden gerecycled. Twee steenkoolinstallaties worden vervangen. Eerder wilde Tata staal gaan maken met groene waterstof dat wordt geproduceerd met windmolens op zee, maar het bedrijf zag daar afgelopen zomer van af. Tata wil dat de Staat meebetaalt aan de plannen, die miljarden zullen kosten.

“Mijn eerste indruk is dat in het aangepaste plan extra maatregelen worden genomen om de gezondheidsproblemen in de IJmond aan te pakken en dat het bedrijf vasthoudt aan het eerder afgesproken doel om vanaf 2030 vijf megaton CO2 per jaar te verminderen”, aldus Adriaansens. Ze benadrukt dat het kabinet al eerder twee externe adviseurs heeft aangesteld om naar de plannen te kijken.

De adviseurs Hans Wijers en Frans Blom moeten het voorstel van Tata vergelijken met eventuele alternatieven en een onafhankelijk advies hierover uitbrengen. Want het kabinet trekt alleen de knip als de plannen ver genoeg zijn. “Ik wil met onze eigen beoordeling en het advies daarover zo snel als haalbaar afspraken met Tata Steel maken”, aldus de minister. Het kabinet maakt met de grootste industriĆ«le vervuilers individuele afspraken, met als onderdeel daarvan vaak financiĆ«le steun. Op die manier moet de industrie vergroenen, zonder dat bedrijven worden weggejaagd door strenge klimaatregels.