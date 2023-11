Motoren blijven populair, maar wel iets minder dan in september

Motorrijders hebben ook in oktober nog vaak een nieuwe tweewieler aangeschaft. Volgens cijfers van brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging zijn er afgelopen maand ongeveer een kwart meer op kenteken gezet dan een jaar eerder, wat wel een iets kleinere groei is dan in september.

Een woordvoerder van RAI Vereniging noemt de vertraging van de verkoopgroei niet zo verrassend. “We hebben dit hele jaar al ontzettend veel uitgeleverd, dat mag wel een keer wat minder zijn.” De grotere populariteit van motoren komt volgens de organisaties door een hoger aantal jongeren dat zijn motorrijbewijs haalt en meer mensen die erop naar hun werk gaan. “Daar zit ook een keer een grens aan.”

De populairste motor was afgelopen maand BMW R1250 GS, het populairste merk was het Japanse Yamaha. In totaal werden 990 motoren op kenteken gezet.

Tegenover de grotere belangstelling in motoren staat een al langer dalende verkoop van brom- en snorfietsen. Volgens Rai Vereniging hebben die twee zaken niets met elkaar te maken. Sinds begin dit jaar geldt een helmplicht voor snorfietsers, waarna de verkopen van de tweewielers flink daalden.